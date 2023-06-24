Wildberries и «Пятерочки» в Ростовской и Воронежской областях работают в штатном режиме

Пункты выдачи Wildberries в Ростовской и Воронежской областях продолжают свою работу по выдаче заказов покупателям. События в этих регионах от 24 июня не повлияли на работу компании.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса. Также компания X5 Group сообщила журналистам, что магазины «Пятерочка» и «Перекресток» в упомянутых регионах работают в штатном режиме. Продуктовых запасов в торговых сетях достаточно, никаких ограничений не вводится.

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