«Всего лишь нужно проявить себя»: кто из знаков с рождения находится под защитой небес

Стало известно, кто из знаков с рождения оберегается высшими силами.

Астролог Юлия Гикис отметила пять знаков, которые всю жизнь могут чувствовать поддержку невидимых сил.

К слову, к таким знакам относятся Львы.

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