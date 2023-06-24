«Всего лишь нужно проявить себя»: кто из знаков с рождения находится под защитой небес

Стало известно, кто из знаков с рождения оберегается высшими силами.
Астролог Юлия Гикис отметила пять знаков, которые всю жизнь могут чувствовать поддержку невидимых сил.
К слову, к таким знакам относятся Львы.
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«Самые везучие – Львы! У них Солнце находится в обители, поэтому оно их очень хорошо греет. Львам всего лишь нужно проявить себя. И в этот же момент их замечают, приглашают куда-то или просто происходит удачное знакомство», – заявила астролог.
Также небесные тела оберегают и Скорпионов:
«Особенно они удачливы в деньгах и карьере. Управители это знака Плутон и Марс, поэтому им только стоит начать движение в нужном направлении, как удача к ним приходит».
А Меркурий защищает Близнецов. Им достаточно изъявить свое желание, чтобы все получилось.
«Управитель расширяет их границы и желания, тем самым Стрельцы могут всегда рассчитывать на исполнения своих мечт», – так Юпитер благоприятно воздействует на Стрельцов.
Магнитом для удачи и денег считается Телец.
«Тельцы, которые делятся энергией и занимаются благотворительностью больше притягивают удачу, чем те, кто только копит и сидит на сундуках», – заключила астролог в беседе с vnimanie.pro.