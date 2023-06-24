Никогда не храните так помидоры — пропадут в разы быстрее

Мало кто задумывается, но срок свежести помидоров напрямую зависит от способа хранения, и то, что у одних томаты пропадают через несколько дней после покупки, а у других лежат неделями — яркое тому доказательство.

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Примеров, когда помидоры остаются в полиэтиленовом пакете, в который их складывали при покупке, уйма, и в этом главная ошибка. За счет выделяемого этилена плоды в такой среде перезревают и в результате гниют.

По этой причине лучшей емкостью для хранения считаются именно бумажные пакеты — в них помидоры надолго сохранят свежесть, особенно если сложить их хвостиками вниз.

Полностью зрелые томаты, напротив, стоит хранить хвостиками вверх в темном месте при комнатной температуре.

По материалам сайта Belnovosti