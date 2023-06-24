Почему машинка плохо отстирывает вещи: дело вовсе не в поломке — вы используете не тот отсек

Если ваша стиральная машина вас совсем не радует. И иногда кажется, что проще постирать вещи руками, так как после машинного цикла загрязнения остаются на месте. Возможно, дело вовсе не в технике. А в том, что вы засыпаете порошок не в тот отсек.

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Многие хозяйки кладут моющее средство в первое отделение лотка. На самом же деле в стандартных машинах этим отсеком следует пользоваться только при стирке с предварительным замачиванием. А во всех остальных ситуациях порошок необходимо засыпать во второе отделение лотка.

Если вы оказались в числе заблуждающихся, просто поменяйте подход к делу, и машинка порадует вас чистым бельем.

Источник: издание belnovosti.by