Люди с какими фамилиями могут быть потомками князей и дворян - ищите себя

Дворянская фамилия всегда считалась предметом гордости. И многие даже покупают себе такие фамилии, чтобы в обществе выглядеть «весомее», так им кажется.

Однако есть и те, кто имеет знатную фамилию от рождения. Скорее всего, в роду этих людей были князья и дворяне.

В первую очередь, это Шуйские, Воротынские, Оболенские, Вяземские, Мещерские, Рязанские, Галицкие, Смоленские, Ярославльские, Ростовские, Белозерские, Суздальские, Смоленские, Московские, Тверские.

Также знатные фамилии произошли от прозвищ их носителей: Гагарины, Горбатые, Глазатые, Лыковы.

А боярам, например, давали фамилии по крестильному имени или прозвищу родоначальника. И это как правило Петровы, Смирновы, Игнатовы, Юрьевы, Медведевы, Апухтины, Гаврилины, Ильины.

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