«В качестве альтернативного платежного средства»: как китайский юань поможет российскому рублю

Юань. Фото: Global Look Press

Экономист, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица поделился важной информацией.

Стало известно, какие перемены валютного рынка положительно скажутся на России.

Оказалось, Китай смог сократить зависимость от доллара. И это не может не отразиться на России.

«Россия при этом, находясь под санкциями, может более эффективно использовать китайский юань в международных расчетах в качестве альтернативного платежного средства, имеющего перспективы стать глобальным платежным средством наряду с долларами и евро», – отметил специалист. 

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«Распространение китайской валюты позволит также более эффективно использовать в качестве резервов ценные бумаги, номинированные в юанях», – добавил эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как мошенники наживаются на желающих закрыть ипотеку.

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