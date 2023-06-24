«В качестве альтернативного платежного средства»: как китайский юань поможет российскому рублю

Стало известно, какие перемены валютного рынка положительно скажутся на России.

Оказалось, Китай смог сократить зависимость от доллара. И это не может не отразиться на России.

«Россия при этом, находясь под санкциями, может более эффективно использовать китайский юань в международных расчетах в качестве альтернативного платежного средства, имеющего перспективы стать глобальным платежным средством наряду с долларами и евро», – отметил специалист.

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