Как нужно чистить зубы утром: до приема пищи или после — в споре поставлена точка

Некоторые люди считают, что зубы нужно чистить исключительно после утреннего приема пищи. А другие, напротив, убеждены в том, что гигиеническую процедуру необходимо проводить до завтрака. Кто же из них прав?

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Наконец-то в этом споре была поставлена точка. Стоматологи утверждают, что чистить зубы и ротовую полость нужно до первого приема пищи.

Объясняется все просто. Во время сна во рту размножаются бактерии, которые могут попасть в желудок вместе с едой. А это крайне нежелательно. Поэтому исключений быть не должно: сначала щетка и паста, и только потом вкусный завтрак.

Источник: издание belnovosti.by