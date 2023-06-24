Помидоры попрут как на дрожжах: обработали чудо-подкормкой - надо сделать в конце июня

В конце июня помидоры надо обрабатывать специальными растворами, тогда и урожай повысится до предела. Опытные дачники уверяют, что в это время лета самой лучшей подкормкой станет борная.

Все дело в том, что бор напитывает растение полезными веществами и помогает в образовании пыльцы. А уже пыльца, в свою очередь, завязывает плоды.

Огородники советуют использовать такие препараты как «Бороплюс» (10 мл на ведро воды, 2 раза с интервалом 10-14 дней) или «Хелатин бора» (50 мл на ведро воды).

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