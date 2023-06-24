Спасаем огуречные листья от пожелтения по совету агронома: берем молоко, йод и готовимся удивляться

Изменение цвета огуречной листвы явление нередкое, но, к счастью, у этой проблемы есть достойное решение. И помогут в этом опыт и знания агронома со стажем.

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По словам специалиста, подкормка из воды, молока и йода удивительным образом влияет на иммунитет многих культур, насыщает их полезными веществами, стимулирует урожайность, и особенно она хороша для огурцов.

Готовится раствор проще простого: на 10 литров воды берем 1 литр молока и 20-25 капель йода. Полученным составом опрыскиваем пожелтевшие листья, а если цвет не вернется, то повторяем процедуру спустя несколько дней.

По материалам дзен-канала «Михаил Южный».