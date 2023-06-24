Обратите внимание на свою квартиру – ее энергетика влияет на вашу жизнь

Стало известно, как квартира может менять вашу жизнь.

Экстрасенс предупредила, что в доме могут храниться опасные по своей энергетике вещи. От этого квартира негативно влияет на всю жизнь человека, проживающего в ней.

Одним из таких опасных предметов является битая посуда.

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