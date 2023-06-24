Эта смесь избавит от муравьев навсегда — способа проще и эффективнее просто нет

Появление муравьев на грядках вызывает ужас и панику, что неудивительно, — вредители проникают глубоко в землю, нанося огромный урон урожаю. К счастью, продвинутые дачники подсказали крутой способ, который навсегда избавит от насекомых.

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При виде муравьев на участке они насыпают по 10 граммов разрыхлителя для теста и сухих дрожжей в пластиковый стаканчик, перемешивают до однородности и, немного подрыхлив землю, рассыпают смесь в местах наибольшего скопления вредителей.

Приманка гарантированно сработает, но спустя время. Весь трюк в том, что крупицы такой мешанины начнут разбухать в пищеварительном тракте, ведя к неминуемой гибели.

А привлечь насекомых к этому чудо-средству можно с помощью печенья. Для этого несколько штучек лакомства разломите и оставьте рядом с рассыпанной смесью.

По материалам сайта Belnovosti