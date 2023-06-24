Малина попрет, как на дрожжах: будет с перепелиное яйцо или больше — всего 2 полива

Многие садоводы не уделяют малине должного внимания. Наивно полагая, что кустарник вырастет как-нибудь сам, без их участия. Конечно, в этом есть доля правды. Малина, безусловно, выживет и даже даст урожай. Но ягод будет мало, и они точно не порадуют вас своими размерами.

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И это очень обидно. Ведь чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно всего лишь 2 раза за весь сезон полить кусты специальным составом.

Для приготовления чудодейственного средства необходимо взять 10 л воды, 60 гр суперфосфата, 40 гр калийной соли и 30 гр аммиачной селитры.

Полученным раствором нужно полить каждый куст. Перед обработкой землю рекомендуется покрыть мульчей. Первую процедуру следует проводить весной, а вторую — летом, перед началом цветения. Если все сделать правильно, то малина удивит вас размером и насыщенным вкусом ягод.

Источник: издание belnovosti.by