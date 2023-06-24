Бальзам для губ можно применить необычным способом – вы удивитесь

Стало известно, как можно убрать сухость ног с помощью бальзама для губ.
В холодное время года модницы не выходят из дома без бальзама для губ. Он защищает от воздействия ветра и мороза.
В летнее время года бальзам тоже может пригодиться. Можно лечить мозоли и раздражения на ногах.
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«Оказывается, ухаживающий бальзам для губ отлично справляется не только с сухостью, но и с мозолями и растертой кожей. В сезон открытой обуви этого не избежать – особенно, если начинаешь носить новые босоножки», – отметили в thevoicemag.ru.