Десерт из клубники, от которого все будут в восторге — готовится на раз-два

Если вы очень любите клубнику, а кушать ее в чистом виде наскучило, то вот вам рецепт настоящего кулинарного изыска. Это лакомство готовится на раз-два и получается невероятно вкусным, — таким и гостей можно удивлять, и себя баловать.

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Для рецепта потребуется: 1 кг спелой клубники, 800 гр сахара, 1 литр воды и щепотка лимонной кислоты.

Ягоды нужно перебрать, помыть, очистить от хвостиков. Далее — закиньте урожай в кастрюлю, залейте водой, всыпьте сахар и поставьте на огонь. Когда масса закипит — добавьте лимонную кислоту.

Разварившиеся ягоды выложите в дуршлаг, чтобы стек весь сироп, после чего отправьте клубнику на «сушку» в духовку (при температуре 140 градусов на противне, застеленном пергаментом).

При высыхании ягоды станут эластичными — в точности как цукаты из супермаркета, разве что насыщеннее и вкуснее.

В холодильнике такое лакомство простоит до полугода, и 2-3 месяца, если хранить его в сухом месте.

По материалам belnovosti.by