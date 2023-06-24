«Бывший подал апелляцию»: Дана Борисова рассказала о судебных разбирательствах с экс-избранником

Как оказалось, за одно заседание дело не стали рассматривать. Все дело в том, что на заседании не хватало документов.

«Я не верю, что их там как-то выкрали. И от него тоже затребовали дополнительные документы и выписки со всех счетов, потому что там подозрительная ситуация. Он утверждает, что у него зарплата 25 тысяч рублей. При этом он якобы платит ипотеку, держит дорогостоящую машину, недвижимость. Ясно, что скрывает свои доходы», – добавила Борисова.