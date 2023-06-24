«Бывший подал апелляцию»: Дана Борисова рассказала о судебных разбирательствах с экс-избранником

Телеведущая Дана Борисова высказалась о своем бывшем возлюбленном и отце дочери. Знаменитость проиграла в суде бизнесмену Максиму Аксенову.
Отметим, что Борисова продолжает выяснять отношения с экс-избранником из-за алиментов их общего ребенка.
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«Многие спрашивают, почему я такая расстроенная. Напоминаю. Бывший подал апелляцию на судебное решение, которое было вынесено еще 25 ноября, об увеличении алиментов до двух несчастных прожиточных минимумов», – отметила Дана Борисова в своем микроблоге.
Как оказалось, за одно заседание дело не стали рассматривать. Все дело в том, что на заседании не хватало документов.
«Я не верю, что их там как-то выкрали. И от него тоже затребовали дополнительные документы и выписки со всех счетов, потому что там подозрительная ситуация. Он утверждает, что у него зарплата 25 тысяч рублей. При этом он якобы платит ипотеку, держит дорогостоящую машину, недвижимость. Ясно, что скрывает свои доходы», – добавила Борисова.