«Бывший подал апелляцию»: Дана Борисова рассказала о судебных разбирательствах с экс-избранником

Дана Борисова с дочкой Полиной. Фото: соцсети 

Экс-ведущая программы «Армейский магазин» объяснила, почему у нее не получается быть веселой.

Телеведущая Дана Борисова высказалась о своем бывшем возлюбленном и отце дочери. Знаменитость проиграла в суде бизнесмену Максиму Аксенову.

Отметим, что Борисова продолжает выяснять отношения с экс-избранником из-за алиментов их общего ребенка. 

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«Многие спрашивают, почему я такая расстроенная. Напоминаю. Бывший подал апелляцию на судебное решение, которое было вынесено еще 25 ноября, об увеличении алиментов до двух несчастных прожиточных минимумов», – отметила Дана Борисова в своем микроблоге.

Как оказалось, за одно заседание дело не стали рассматривать. Все дело в том, что на заседании не хватало документов.

 «Я не верю, что их там как-то выкрали. И от него тоже затребовали дополнительные документы и выписки со всех счетов, потому что там подозрительная ситуация. Он утверждает, что у него зарплата 25 тысяч рублей. При этом он якобы платит ипотеку, держит дорогостоящую машину, недвижимость. Ясно, что скрывает свои доходы», – добавила Борисова.

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