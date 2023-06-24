Не разбивайте ножом – блюда из яиц получатся неправильными

Опытные кулинары заявили, что неправильно разбивать яйца с помощью ножа.
Практически все хозяйки привыкли использовать нож для разбивания яиц. Однако профессиональные повара утверждают, что это является грубой ошибкой.
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Проблема заключается в том, что при использовании ножа скорлупа может дробиться. И тогда ее кусочки могут попасть в еду. Кроме того, разбивание яиц ножом может нарушить целостность желтка, что отразится на внешнем виде готового блюда.
Правильный способ разбить яйцо – использовать поверхность стола. Это легко сделать, если нажать на «носик» (узкую часть яйца). Об этом рассказали в tut-news.ru.