Не разбивайте ножом – блюда из яиц получатся неправильными

Опытные кулинары заявили, что неправильно разбивать яйца с помощью ножа.

Практически все хозяйки привыкли использовать нож для разбивания яиц. Однако профессиональные повара утверждают, что это является грубой ошибкой.

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Проблема заключается в том, что при использовании ножа скорлупа может дробиться. И тогда ее кусочки могут попасть в еду. Кроме того, разбивание яиц ножом может нарушить целостность желтка, что отразится на внешнем виде готового блюда.