«Лучше укрываться легкой простыней»: почему не стоит спать без одежды

Стало известно, почему не стоит спать без одежды.
Как сообщил эксперт, лучше укрываться одеялом во время сна. Иначе можно получить нежелательные болезни.
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«Летом возрастает активность насекомых, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Если вы спите с открытыми окнами, желательно установить на окна сетки от комаров. Перед сном включайте на час фумигатор», – отметил специалист.
«Кроме того, ночью возможны перепады температуры, а значит, есть риск переохладиться. Лучше укрываться легкой простыней или иметь ее под рукой, чтобы можно было накрыться ночью», – добавил Евгений Машковский в беседе с vnimanie.pro.