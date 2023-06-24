«Лучше укрываться легкой простыней»: почему не стоит спать без одежды

Сон. Фото: Global Look Press 

Эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский предупредил россиян.

Стало известно, почему не стоит спать без одежды.

Как сообщил эксперт, лучше укрываться одеялом во время сна. Иначе можно получить нежелательные болезни.

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«Летом возрастает активность насекомых, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Если вы спите с открытыми окнами, желательно установить на окна сетки от комаров. Перед сном включайте на час фумигатор», – отметил специалист.

«Кроме того, ночью возможны перепады температуры, а значит, есть риск переохладиться. Лучше укрываться легкой простыней или иметь ее под рукой, чтобы можно было накрыться ночью», – добавил Евгений Машковский в беседе с vnimanie.pro.

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