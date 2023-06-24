«Сезонной дефляции не стоит ожидать»: эксперт назвала продукты, цены которых могут стать еще выше

Стало известно, на какой продукт в России не ожидается снижение цен в ближайшее время.

К слову, это связано с увеличением чека на ингредиенты для блюд в ресторанах быстрого питания.

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Так, Росстат сообщает о повышении цен на 4,63% на главный ингредиент многих видов шаурмы – куриное мясо. Подорожали и говядина (+1,66%) с бараниной (+7,66%).