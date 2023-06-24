«Сезонной дефляции не стоит ожидать»: эксперт назвала продукты, цены которых могут стать еще выше

Стало известно, на какой продукт в России не ожидается снижение цен в ближайшее время.
К слову, это связано с увеличением чека на ингредиенты для блюд в ресторанах быстрого питания.
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Так, Росстат сообщает о повышении цен на 4,63% на главный ингредиент многих видов шаурмы – куриное мясо. Подорожали и говядина (+1,66%) с бараниной (+7,66%).
«Сезонной дефляции не стоит ожидать ранее августа, до этого периода цены на овощную продукцию продолжат расти. Таким образом, цены на шаурму и другие виды фастфуда будут изменяться в пределах продовольственной инфляции. В этих условиях возможно изменение рецептуры или веса блюд фастфуда для поддержания цен», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, поднимут ли цены российские рестораны вслед за «Вкусно – и точка».