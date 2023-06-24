Чтобы огурцы не желтели раньше времени: срочные меры по спасению урожая

Дачный сезон еще в самом начале, но многие садоводы могут замечать, что листья огурцов стали желтеть. Такая оказия происходит часто и может угрожать урожаю, ведь овощи только-только стали плодоносить.

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Как сообщает сайт Izvmor, причин у данной проблемы несколько. И первое – это недостаточность солнечных лучей. Лишние побегу важно удалять, не позволяя им затенять основные стебли и завязь.

Также важно удостовериться, что огурцы не мерзнут и им достаточно питания. Подкормить в этот период культуру очень важно.