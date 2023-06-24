«Представляются сотрудниками банков»: эксперты рассказали, как мошенники наживаются на желающих закрыть ипотеку

Стало известно о новом виде мошенничества. Он связан с кредитами и займами.
Для многих граждан желание побыстрее закрыть ипотеку становится самым заветным. Поэтому они теряют бдительность и доверяют мошенникам. Те в свою очередь под видом сотрудников банков обманывают россиян.
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«Гражданам звонят неизвестные, которые представляются сотрудниками банков. Они сообщают, что для человека как надежного заемщика появилась возможность оформить рефинансирование кредита», – отметил эксперт.
«То есть буквально можно полностью обнулить все прежние обязательства, оформив новый кредит, который покроет имеющуюся сумму. В таком случае можно будет снизить ежемесячный платеж и значительно облегчить кредитную ношу», – добавил эксперт в беседе с primpress.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали о мошенничестве, которое связано с СМС-сообщениями.