«Аномально холодная погода»: синоптики рассказали о температуре воздуха в ближайшие дни

Стало известно, какая погода ждет россиян в ближайшее время.

Синоптики объяснили, что жителей некоторых регионов России ждут неприятные ночи.

«Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре – восемь градусов ниже нормы – для лета очень много», – заявил Вильфанд.

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