«Аномально холодная погода»: синоптики рассказали о температуре воздуха в ближайшие дни

Стало известно, какая погода ждет россиян в ближайшее время.
Синоптики объяснили, что жителей некоторых регионов России ждут неприятные ночи.
«Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре – восемь градусов ниже нормы – для лета очень много», – заявил Вильфанд.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области – до минус пяти. Это совершенно необычно», – добавил синоптик в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее эксперты предупредили о заморозках в центральных регионах страны.