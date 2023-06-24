«Не отдых, а определенные мучения»: россиянам рассказали о ценах на жилье в курортных регионах

Стало известно, как сэкономить на проживании во время летнего отдыха.
Оказалось, лучше выбирать проживание в съемной квартире. Они дешевле на 40% отелей и хостелов. Однако у квартир есть свое неудобство.
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«В съемной квартире придется самому готовить. Будут кастрюли, сковородки. Вы должны пойти в супермаркет, чтобы купить яйца, масло, помидоры. То есть это уже не отдых, а определенные мучения», – заявил эксперт в беседе с gorodovoy.ru.
Напомним, ранее стало известно о росте цен на позиции блюд в ресторанах.