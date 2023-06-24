«Не отдых, а определенные мучения»: россиянам рассказали о ценах на жилье в курортных регионах

Стало известно, как сэкономить на проживании во время летнего отдыха.

Оказалось, лучше выбирать проживание в съемной квартире. Они дешевле на 40% отелей и хостелов. Однако у квартир есть свое неудобство.

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