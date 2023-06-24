Для повышения количества завязей на огурцах воспользуйтесь простым удобрением из двух компонентов с июня.

Подкормка поможет и с увеличением вероятности получения богатого урожая.

Первый из компонентов удобрения представляет собой настой из сорных трав. Необходимо наполнить ведро сорняками. Далее залить ведро водой, накрыть крышкой и оставить на пять дней в теплом месте. Для каждой десятилитровой лейки с водой потребуется два литра настоя.

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Второй важный компонент – микробиологическое удобрение. Например, Байкал ЭМ1. Необходимо добавить три столовые ложки этого средства в лейку с зеленым настоем. Под каждый огуречный кустик необходимо внести полтора литра полученного раствора.