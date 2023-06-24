Вывести тлю с участка можно быстро: смешайте желтки с моющим средством

Появление тли у каждого садовода вызывает упаднические настроения. Еще бы, это настоящий вредитель, который способен оставить без урожая кусты и посадки. Поэтому мешкать при возникновении насекомых не следует. Известно средство, которое быстро изведет незваных гостей с участка.

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Речь идет о смеси с яичным желтком, лимонным соком и моющим средством. Нужно взять 2 сырых желтка, смешать 2 ст. ложки лимонного сока и 1 сл. ложку любого моющего средства. Полученный раствор нанести на пораженные тлей участки. Шансов вредителю он не оставит.

По материалам сайта Belnovosti