Взлетел за одну ночь: сколько уже стоит доллар 24 июня - шок

Минувшая пятница июня, 23 число, внесла коррективы в курс валют. Многие банки в России поспешили на фоне происходящих событий взвинтить цены на доллар и евро. Так, при официальном курсе ЦБ 84 рубля за «американца» и 91,9 рубля за евровалюту, банки «Тинькофф» и «Райффайзен» установили свои расценки.

К примеру, после полуночи 24 июня доллар в названных организациях можно купить за 97,55 рубля или 94,9, а евро – по 106,36 или 101,55, сообщает сайт Forbes.

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