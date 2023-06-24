Чем полить морковь в июне, чтобы выросла сладкая: будет вкуснее меда!

Очень часто морковка вырастает несладкая. Чтобы этого не произошло, опытные дачники еще с осени готовят почву под грядки для оранжевого овоща. Они закладывают в грунт суперфосфат, поскольку он отвечает за снижение азота. Дело в том, что сладковатый вкус у моркови появляется благодаря углеводам, наличие которых зависит от калиевой, фосфорной, натриевой подкормок.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В период плодоношение сладкий вкус поможет обеспечить правильный уход. Поливать в течение лета грядки следует борной кислотой и комплексом микроэлементов.

По материалам сайта Izvmor