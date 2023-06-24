Как вырастить огурцы, которые не горчат: секрет раскрыт

Многие дачники сталкиваются с такой проблемой при выращивании огурцов, как горечь плодов. Это неизбежно при жарком и засушливом лете, поскольку солнцепек провоцирует выработку в овощах вещества с названием кукурбитацин. Именно оно в больших количествах и приводит к горечи.

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Только как избежать такого вкуса у огурцов, не каждый садовод знает. Между тем, секрет слишком простой. Чтобы снизить выработку кукурбитацина, рекомендуется во время плодоношения грядки поливать обильнее. В дни особенной жары и засухи важно постараться дополнительно создать затенение растению.

По материалам сайта Izvmor