Подкормка для помидоров в период цветения: срочно полейте грядку – урожай удвоится даже на открытом грунте

Чтобы помидоры в период цветения не ушли в пустоцветы, стоит не игнорировать удобрения. И как только бутонизация началась, опытные дачники используют суперфосфат – он помогает укрепить корни, напитать ветки и усилить процесс.

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Готовится жидкость для полива просто, применять ее можно сразу же. Используется 4 чайные ложки суперфосфата, 1 столовая ложка сульфата калия, 10 литров воды. Получившийся раствор тщательно перемешивают и отправляют на грядки.

По материалам сайта kp.ru