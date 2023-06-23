Морковь будет крупной, ровной и сладкой: просто полейте ее этим составом — дешево, но эффективно

Чтобы морковь выросла крупной ровной и удивительно сладкой, необходимо обработать грядки одним копеечным средством.

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Состав можно приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется взять 3 грамма перманганата калия, 10 граммов борной кислоты и 10 литров воды.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать между собой, чтобы получилась однородная жидкость. Готовое средство рекомендуется использовать для полива под корень.

Однако не спешите бежать в огород сейчас же. Для начала землю нужно увлажнить обычной водой. И только на следующий день можно вносить наше чудо-средство.

Подобная обработка поможет растению повысить устойчивость к некоторым заболеваниям и отпугнет часть вредителей, а также выступит в роли отличной подкормки, которая сделает плоды сладкими, крупными и ровными.

Источник: издание belnovosti.by.