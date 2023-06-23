Как нужно обрезать петунию, чтобы появилось множество новых бутонов — секрет садовника

Петуния довольно неприхотлива в уходе. Но все-таки иногда и ей необходимо уделять немного времени и сил.

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Если не лениться, то растение будет радовать вас пышным цветением и яркими красками до октября, не меньше.

Чтобы клумбой восхищались все гости и соседи, нужно регулярно обрывать или обрезать стебли растения. Делать это следует не так, как вам вздумается, а с соблюдением определенных правил.

Обрезать увядшие цветки петунии нужно вместе с цветоножкой и парой листочков. Таким образом вы не только удалите семенные коробочки, которые вытягивают из растения питательные вещества, но и простимулируете цветок на наращивание зеленой массы и формирование новых бутонов.

Источник: oka.fm