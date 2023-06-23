Как взбодрить самые вялые огурцы: тронутся в рост с бешенной силой — поможет пенный напиток

Если вы заметили, что огурцы стали отставать в развитии, да и в целом выглядят как-то не очень хорошо, то немедленно отправляйтесь в магазин за пивом. Так как в составе этого напитка есть все необходимое для того, чтобы взбодрить вялые растения.

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При выборе пенного угощения следует помнить о том, что огурцам нужен азот, фосфор, железо, калий, кальций и магний, а вовсе не спирт. Поэтому покупайте только «живое» безалкогольное пиво.

Использовать напиток необходимо в разбавленном виде. На литр пива нужно брать 10 литров чистой воды.

Дождитесь, пока из напитка выйдут все пузырьки, смешайте его с жидкостью и полейте питательным составом каждое растение.

После этой процедуры огурцы быстро тронутся в рост и, несомненно, порадуют вас большим количеством плодов.

Источник: издание belnovosti.by.