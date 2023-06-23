Помидоры будут сочными и большими — нужны лишь два компонента

Стало известно, как повлиять на рост помидоров.
Один из главных аспектов ухода за грядками с томатами — это регулярное удобрение и добавление питательных элементов. Садоводам следует использовать простую смесь элементов для приумножения урожая.
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Важно помнить, что вносить элементы следует комплексно. Поэтому необходимо использовать сразу два элемента — магний и серу.
Первый элемент помогает культуре расти, а вторая делает плоды сочнее.
К слову, компоненты нужно смешать и затем добавить две столовые ложки смеси в лунку перед высадкой рассады. Через 3–4 недели необходимо повторно использовать удобрение, добавив две столовые ложки под каждый куст помидоров. Об этом рассказали belnovosti.by.