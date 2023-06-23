Помидоры будут сочными и большими — нужны лишь два компонента

Стало известно, как повлиять на рост помидоров.

Один из главных аспектов ухода за грядками с томатами — это регулярное удобрение и добавление питательных элементов. Садоводам следует использовать простую смесь элементов для приумножения урожая.

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Важно помнить, что вносить элементы следует комплексно. Поэтому необходимо использовать сразу два элемента — магний и серу.