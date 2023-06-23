Обратите внимание на имя: почему свекровь может быть злой

Свекровь и невестка. Фото: Global Look Press 

Не спешите ругаться и проклинать родственницу.

Иногда отношения со свекровью могут оказаться проблематичными. Эзотерики считают, что имя человека может повлиять на его конфликтность. Поэтому обратите внимание на имя вашей свекрови. Возможно, что в ссорах и скверном характере виновато имя женщины.

Например, Наталья может быть прекрасной хозяйкой и любящей мамой. Но ей трудно принять, что быт можно вести иначе.

Маргарите порой бывает непросто осознать, что сын строит отдельную семью.

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А Нина может сильно отстраняться от молодой семьи. Хотя в глубине души обладательница этого имени счастлива, что у ее детей есть надежные партнеры по жизни.

Любовь обычно очень привязана к жене сына, но ее внимание и забота могут быть навязчивыми.

И, наконец, Оксана может быть творческой натурой. Поэтому ее резкие перепады настроения вызывают трудности в отношениях. Об этом рассказали в WomanHit.ru.

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