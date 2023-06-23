Сделайте это с перцем до 30 июня, иначе останетесь без мясистых плодов — стоит поспешить

Перец по своим запросам и капризам превосходит даже помидоры. Этой культуре постоянно чего-то не хватает. И если в начале июня она требует азота и магния, то к концу первого летнего месяца перцам необходим калий.

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Поэтому, когда на кустах начнут появляться маленькие плоды, растения следует полить особым раствором.

Для приготовления подкормки нужно размешать одну чайную ложку сульфата калия в 10 литрах нагретой на солнце отстоявшейся воды. Когда состав станет однородным, его можно использовать по назначению. На каждое растение рекомендуется потратить около литра питательного средства.

Если внести все подкормки вовремя, то перцы вырастут крупными и мясистыми.

Источник: oka.fm