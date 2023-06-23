На 10 лет освободит от оплаты ЖКУ: один из крупнейших банков заявил, что будет погашать «коммуналку»

Однако уточняется, что лишь одному счастливчику крупно повезет. Он 10 лет сможет не платить за ЖКУ из собственного кармана, а также получит миллион рублей.

Для участия предлагается всего лишь оплатить коммунальные услуги с помощью бесплатной дебетовой карты через приложение или «Альфа-онлайн» до 15 июля.

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