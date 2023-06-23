На 10 лет освободит от оплаты ЖКУ: один из крупнейших банков заявил, что будет погашать «коммуналку»

С каждым годом дорожают коммунальные услуги. Одни это не ощущают, а для кого-то даже незначительное повышение цен бьют по карману. «Альфа-банк» решил удивить и порадовать клиентов необычной акцией, предложив оплату коммунальных услуг.
Однако уточняется, что лишь одному счастливчику крупно повезет. Он 10 лет сможет не платить за ЖКУ из собственного кармана, а также получит миллион рублей.
Для участия предлагается всего лишь оплатить коммунальные услуги с помощью бесплатной дебетовой карты через приложение или «Альфа-онлайн» до 15 июля.
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«Победитель получит миллион рублей на оплату коммунальных услуг. Чем больше платежей вы успеете сделать — тем больше шансов выиграть <…> До конца августа случайным образом выберем победителей. До 30 сентября всем пришлем уведомления, в которых расскажем о выигранном призе и как его получить», — сообщил банк на своем сайте.