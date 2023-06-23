Когда нужно убирать усы на клубнике, чтобы ягоды были размером с яйцо — половина дачников ошибается

Если вы все еще в раздумьях о том, следует ли убирать так называемые усы на клубнике, то можете смело приступать к делу. Так как удалять их обязательно нужно.

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Оставлять отростки стоит только в том случае, если вы настроены на разведение культуры, а не на получение урожая. Потому что усы будут конкурировать с плодами. И, конечно, ягода из-за этого вырастет гораздо мельче обычного.

Убирать усы нужно с момента наступления цветения. И делать это следует на протяжении всего периода плодоношения. Отсекать лишние побеги необходимо с помощью острых садовых ножниц, отступая от корня примерно на 8 см. Процедуру рекомендуется проводить в сухие жаркие дни.

Источник: izvmor.ru