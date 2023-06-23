Ваш работодатель может поступать не по закону: как должна происходить оплата труда

Россиян предупредили о важных моментах в получении заработной платы.

Многие люди сталкиваются с проблемой единичной выплаты зарплаты в месяц со стороны своих работодателей. Этот подход, по мнению экспертов, не является законным.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. А именно в день, определенный правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым или коллективным договором.

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Если работодатель не выплачивает зарплату вовремя, то он обязан выплатить ее с процентами не менее чем 1/150 от действующей на тот момент ключевой ставки Центрального банка России за каждый день задержки. Более высокий уровень компенсации может быть установлен коллективным договором. Об этом сообщили в Telegram-канале Роструда.