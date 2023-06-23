Коснется молодых мам и родителей детей-инвалидов: с 1 июля поменяется порядок выплаты социальных пособий

«Предполагается, что законопроекты вступят в силу с 1 января 2024 года. Если законопроекты будут приняты, то это станет дополнительной мотивацией для работающих граждан и дополнительной поддержкой от государства», — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, пишет Life.ru.

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Изменения также коснутся родителей детей-инвалидов. Им поменяют порядок предоставления выходных дней. Напомним, ранее отец или мать такого ребенка могли оформить до четырех дополнительных дней в месяц. Теперь им необязательно ежемесячно использовать этот лимит. Отмечается, что они смогут копить такие дни и потом брать их единовременно, например, прибавив к отпуску.

Всем льготникам напомнили о том, что нужно оформить карту «Мир» для получения полагающихся им пособий в срок до 1 июля 2023 года.