Чем полить помидоры во время цветения, чтоб плоды были мясистыми и сладкими — одна подкормка решает все

Томаты вырастить не так просто. Если растение хоть в чем-то будет испытывать дефицит, то урожай будет скудным. А сами плоды получатся твердыми и мелкими.

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Поэтому, чтобы не кусать локти осенью, дачники изо всех сил стараются угодить помидорам летом. Однако не все их усилия приводят к шикарному результату. Ведь действовать нужно с умом, а не абы как.

Об этом мало кто знает. Но для мясистых сладких томатов нужны вовсе не зола и компост, а раствор обычной марганцовки. Готовится он просто. На 10 литров воды нужно взять 3 грамма аптечного средства. Получившимся составом нужно полить каждый куст. Заливать посадки не стоит. После внесения подкормки почва должна быть умеренно увлажненной.

Источник: tut-news.ru