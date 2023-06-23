Не избавляйтесь от неподходящего шампуня — пригодится в быту

Стало известно, почему не нужно выбрасывать шампунь. Если даже он не подошел вам.

Иногда купленный шампунь не подходит для мытья волос. Поэтому он может годами храниться на полке. Но шампунь может быть использован не только для волос, но и для стирки изделий с пухом. Тогда неподходящий шампунь не придется выкидывать.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще шампунь подойдет для спасения шапок от жира, который часто оседает на материале после долгой носки. Стоит использовать шампунь и для стирки шерстяных или акриловых изделий, добавляя несколько капель в воду при последнем полоскании.