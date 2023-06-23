Сварите гречку новым способом — вы удивитесь

Для любителей гречки появился новый способ приготовления этого блюда.

Не каждый знает, какие тонкости приготовления влияют на вкус и текстуру гречневой каши. Более 80% людей готовят гречку неправильно.

Чтобы получить рассыпчатую и вкусную кашу, нужно сначала промыть зерна под проточной водой. Лучше всего замочить гречку в кипятке на несколько часов или на ночь.

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После этого зерна нужно обсушить и обжарить на сухой сковороде. Затем можно перейти непосредственно к процессу варки. Гречку нужно варить на медленном огне без помешивания в течение 15-20 минут. После приготовления следует дать каше постоять под крышкой в кастрюле, чтобы обогатить вкус. Об этом рассказали в belnovosti.by.