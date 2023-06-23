«Изменится все — вода, земля, воздух»: россиян предупредили о природных катаклизмах, которые поменяют мир

В последнее время происходят катаклизмы. Только в 2023 году случились сильнейшие землетрясения и даже извержения вулканов. Природа словно разбушевалась. Также ученые сообщают о таянии огромных ледников в Антарктиде. Российский астролог Светлана Драган предрекла глобальные изменения в природе. Она уверена, что процесс обновления в окружающей среде начнется в 2025 году. Он повлечет неожиданные последствия.
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«Изменится все — вода, земля, воздух, изменится их состав. Стихии будут вести себя непредсказуемо. Водоносные территории могут неожиданно засохнуть, а пустыни превратиться в цветущие оазисы», — цитирует Драгану канал «Городские легенды» на «Яндекс.Дзен».
Напомним, что раньше наследница ясновидящей Ванги рассказала, что ждет Россию. Она увидела битву добра и зла.