«Не умеют увлажнять кожу»: не мойтесь шампунем, когда закончился гель для душа

Стало известно, почему нельзя мыться шампунем.
Если у вас закончился гель для душа, не спешите наносить на тело шампунь для волос.
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Эксперты объяснили, что для кожи головы шампунь подходит идеально. А вот при долгом контакте с телом шампунь вызовет сухость кожи.
«pH шампуня более низкий в отличие от уровня кислотности средств для тела. К тому же шампуни не умеют увлажнять кожу – не содержат глицерина и подобных ему компонентов, которые питают кожные покровы. Из-за этого могут появиться сухость и раздражение», – отметили эксперты byrdie.com.
Лучше заменить шампунь гелем для умывания, если закончилось средство для очищения кожи тела.