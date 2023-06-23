«Не умеют увлажнять кожу»: не мойтесь шампунем, когда закончился гель для душа

Стало известно, почему нельзя мыться шампунем.

Если у вас закончился гель для душа, не спешите наносить на тело шампунь для волос.

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Эксперты объяснили, что для кожи головы шампунь подходит идеально. А вот при долгом контакте с телом шампунь вызовет сухость кожи.