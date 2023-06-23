Сделайте это с луком в июле, иначе не дождетесь увесистого урожая — многие забывают

Процесс формирования луковицы и нарастания объема овоща начинается ближе к концу июня и продолжается весь июль. В этот период культуре больше не нужен азот. Теперь ей необходим калий и фосфор. В почве, как правило, этих элементов мало. Поэтому нужно обеспечить их поступление извне.

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Чтобы приготовить фосфорную подкормку, необходимо смешать 2 стакана золы с таким же количеством доломитовой муки, добавить к ним 2 большие ложки монофосфата калия и залить это все 20 литрами воды. Готовое удобрение следует вылить между рядами.

А вот калием почву потребуется обогатить за 10 дней до сбора урожая. Для приготовления этого питательного состава нужно растворить 2 большие ложки гумата калия в 20 литрах воды. Готовую подкормку необходимо вносить таким же способом, как и прошлую.

Если все сделать вовремя и правильно, урожай уродится на зависть всем соседям и родственникам.

Источник: издание belnovosti.by