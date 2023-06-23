Мойте фрукты и овощи правильно – совет эксперта

Стало известно, как правильно мыть фрукты и овощи.
Использование бытовых моющих средств для фруктов и овощей является неприемлемым. Даже при условии, что это будут средства для детей.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Все дело в том, что такие средства бытовой химии полностью не смываются с овощей и фруктов. Как оказалось, нужно тщательно мыть бахчевые овощи с помощью щетки или замачивать арбузы и дыни в воде. Потом только смывать грязь и остатки удобрений.
Картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды необходимо промывать в большом количестве проточной воды, используя щетку для удаления грязи. Перед варкой овощи можно подержать в холодной воде в течение 10-15 минут.
Огурцы, томаты, баклажаны и кабачки имеют более нежную кожицу. Именно поэтому их можно промыть в проточной воде.
Фрукты из супермаркета должны быть промыты в теплой воде с губкой. Местные фрукты достаточно сполоснуть в проточной воде. На них реже встречается воск.
Ягоды промывают дважды. Сначала заливают холодной водой, а затем собирают весь мусор в дуршлаге для повторной мойки. Об этом рассказали в kzn.vkusvill.ru.