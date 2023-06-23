Мойте фрукты и овощи правильно – совет эксперта

Стало известно, как правильно мыть фрукты и овощи.

Использование бытовых моющих средств для фруктов и овощей является неприемлемым. Даже при условии, что это будут средства для детей.

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Все дело в том, что такие средства бытовой химии полностью не смываются с овощей и фруктов. Как оказалось, нужно тщательно мыть бахчевые овощи с помощью щетки или замачивать арбузы и дыни в воде. Потом только смывать грязь и остатки удобрений.