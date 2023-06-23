Это уже решено: 1 июля пенсионеров ждет индексация — названы три категории, которым повысят выплаты

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В первую группу вошли пенсионеры, которым в июне исполняется 80 лет. Их выплата будет увеличена на 7 500 рублей. Отмечается, что перерасчет буден осуществлен автоматически, никаких заявлений нести не нужно.

Еще индексация с 1 июля будет у работающих пенсионеров, которые решили завершить трудовую деятельность в предыдущие месяцы.

Пересчитают суммы и тем, кто в мае подал дополнительные документы для учета нового стажа, об этом пишет «Прайм».