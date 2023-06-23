Стало известно, поднимут ли цены российские рестораны вслед за «Вкусно – и точка»

Стало известно, что станет с ценами в ресторанах России после изменившейся стоимости некоторых позиций во «Вкусно – и точка».

Эксперт рассказала, что более высокие цены во многих ресторанах вполне реальны. По мнению маркетолога, изменившийся чек во «Вкусно – и точка» объясняется общим повышением цен в стране.

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