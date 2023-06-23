Крот забудет к вам дорогу, если сделать это с норами — убежит моментально

Если вы заметили, что на вашей даче поселился крот, не паникуйте, а просто приготовьте доступный состав и залейте его в норы вредного животного.

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Зверек не потерпит такого отношения и тут же поспешит удалиться на другой участок, к более гостеприимным огородникам.

Для того, чтобы получить надежное средство, нужно взять 3 чайные ложки молотого красного перца, 10 литров воды, 3 чайные ложки касторового масла и такое же количество чесночного порошка.

Все ингредиенты следует смешать до образования однородной массы. А получившийся раствор нужно вылить прямо в кротовые норы. Эффект будет молниеносным. Животное мигом покинет ваш огород.

Источник: santeplusmag.com