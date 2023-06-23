Ванга старалась держаться подальше от этих знаков зодиака — такие люди ее сильно пугали

Речь идет о Скорпионах, Львах и Рыбах. Провидица заявляла, что первые обладают сильным интеллектом и «находятся под защитой высших сил». Она признавалась, что ей было трудно со Скорпионами, даже их мыслиоей не удавалось прочитать. Ясновидящей приходилось длительно восстанавливаться, когда она встречала представителей этого знака зодиака.

Не меньше сильно ее тревожили Львы. Она считала, что они наделены экстрасенсорными способностями. По словам Ванги, представители этого знака даже обладают мощной силой, которой умеют управлять. Их энергетику на сравнивала с хаосом.

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А вот Рыбы, как думала прорицательница, отличаются подозрительным везением и умением предугадывать будущее. Они могут предугадать, когда случаться неприятности и отлично чувствуют обман, предательство. Ванга даже отмечала, что им нежна помощь, так как они сами вершат свою судьбу.

Напомним, что болгарская прорицательница потеряла зрение в возрасте 12 лет из-за урагана, во время которого вихрь отбросил ее на сотни метров, а глаза оказались набиты песком, сообщает wday.ru.