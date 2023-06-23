Можно долго не поливать сад — просто сделайте эти манипуляции с горшком для растений

Стало известно, зачем в саду нужно оставлять цветочный горшок в земле.

Необычные действия с горшком приведут вас к тому, что растения в огороде всегда будут напитаны влагой.

Если закопать терракотовый горшок с водой в землю, можно спокойно оставлять сад без полива.

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